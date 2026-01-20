Vorteilswelt
Kabel und Werkzeug

Beute um hunderttausende Euro: Einbrecher gestoppt

Niederösterreich
20.01.2026 17:25
Das Einbrecher-Trio richtete einen Schaden um mehrere hunderttausend Euro an (Symbolbild).
Das Einbrecher-Trio richtete einen Schaden um mehrere hunderttausend Euro an (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großer Fahndungserfolg für das Landeskriminalamt Oberösterreich: Ermittler haben eine dreiste Einbrecherbande gestoppt, die quer durch Oberösterreich und sogar bis nach Niederösterreich ihr Unwesen trieb.

0 Kommentare

Auf das Konto der Täter gehen elf Einbrüche in Firmen und auf Baustellen in Oberösterreich sowie ein besonders brisanter Coup auf dem Gelände eines Umspannwerks in Ernsthofen (NÖ).

Festnahme nach Einbruch in Umspannwerk
Die drei Tatverdächtigen – Kroaten im Alter von 25, 26 und 32 Jahren – hatten es vor allem auf Kupferkabel und teure Werkzeuge abgesehen. Die Beute: mehrere Hunderttausend Euro. Nach dem Einbruch in das Umspannwerk im Oktober des Vorjahres klickten schließlich die Handschellen.

Haftbefehl gegen Hauptverdächtigen
Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam ans Licht, dass das Trio für zahlreiche weitere Einbrüche verantwortlich ist. Brisant: Gegen den 25-jährigen Hauptverdächtigen, der zuletzt in Wien lebte, lag bereits ein Europäischer Haftbefehl wegen Einbruchsdiebstählen in Deutschland vor.

Anzeige wegen Hehlerei
Doch damit nicht genug: Die Polizei deckte auch ein mutmaßliches Hehler-Netzwerk auf. Zwei Unternehmer – Vater und Sohn aus dem Bezirk Linz-Land – sollen gestohlene Ware von den Einbrechern angekauft haben. Beide wurden wegen Hehlerei angezeigt.

Niederösterreich

