Beute um hunderttausende Euro: Einbrecher gestoppt

Festnahme nach Einbruch in Umspannwerk

Die drei Tatverdächtigen – Kroaten im Alter von 25, 26 und 32 Jahren – hatten es vor allem auf Kupferkabel und teure Werkzeuge abgesehen. Die Beute: mehrere Hunderttausend Euro. Nach dem Einbruch in das Umspannwerk im Oktober des Vorjahres klickten schließlich die Handschellen.