Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende

Leitungen kurzgeschlossen

In früheren Jahren war es am Areal wiederholt zu Problemen gekommen, unter anderem wurden Stromkästen aufgebrochen und Leitungen kurzgeschlossen. Sollte sich die Situation angesichts der zuletzt weiter angewachsenen Gruppe – allein am gestrigen Montag kamen sieben neue Gespanne hinzu – zuspitzen, könnten die Behörden in Absprache mit der Linz AG allerdings erneut über Ausnahmen nachdenken. Fix sind bisher nur laufende Kontrollen. „Wir behalten die Situation ganz genau im Auge“, so Haas.