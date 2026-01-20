Vorteilswelt
Kein Wasser und Strom

Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende

Oberösterreich
20.01.2026 14:00
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.(Bild: MaRu)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Trotz offizieller Sperre herrscht am Durchreiseplatz in Pichling bereits Hochbetrieb. Immer mehr Gespanne rollen an – obwohl es weder Strom noch Wasser gibt. Die Winterpause scheint niemanden abzuschrecken. Die Behörden beobachten die Lage genau, alte Erfahrungen spielen dabei eine Rolle.

Obwohl der Durchreiseplatz für Mitglieder von fahrenden Minderheitengruppen sich an der B1 in Pichling offiziell noch in der Winterpause befindet, herrscht dort schon wieder Betrieb.

Äußerst früh angereist
Wie schon einmal vor zwei Jahren sind die ersten Gruppen auffallend früh eingetroffen – fast auf den Tag genau. Die aktuell fehlende Infrastruktur dürfte für die Durchreisenden kein Hindernis sein. Wenngleich Helmut Haas, Leiter des Erhebungsdienstes, vorsichtig beruhigt: „Mit der Situation von vor zwei Jahren ist das Ganze derzeit nicht zu vergleichen. Damals waren auch mehrere aggressivere Personen darunter, die vehement Wasser und Strom forderten.“

Weder Wasser noch Strom
Ein Umstand, der auf den Großteil der aktuell Anwesenden laut Haas nicht zutreffe: „Das sind alte Bekannte, die auch im Vorjahr schon länger da waren.“ Vorerst bleibt der Durchreiseplatz weiter in der Winterpause. Weder Wasser noch Strom wurden bislang freigegeben. Dass man sich mit Zugeständnissen zurückhält, hat mit Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun.

Lesen Sie auch:
Durchreisende sperrten den Platz in Pichling mit einer Kette und einem beschrifteten Schild ab, ...
Mit Kette und Schloss
Minderheitengruppe sperrt Durchreiseplatz ab
23.04.2025
Krone Plus Logo
Fahrende Minderheiten
Warum Durchreisende keine Klagen fürchten müssen
22.03.2025
Ferrari, Porsche & Co.
„Camping Deluxe“: Roma setzen auf Luxuskarossen
24.07.2024

Leitungen kurzgeschlossen
In früheren Jahren war es am Areal wiederholt zu Problemen gekommen, unter anderem wurden Stromkästen aufgebrochen und Leitungen kurzgeschlossen. Sollte sich die Situation angesichts der zuletzt weiter angewachsenen Gruppe – allein am gestrigen Montag kamen sieben neue Gespanne hinzu – zuspitzen, könnten die Behörden in Absprache mit der Linz AG allerdings erneut über Ausnahmen nachdenken. Fix sind bisher nur laufende Kontrollen. „Wir behalten die Situation ganz genau im Auge“, so Haas. 

