Alkolenker (43) kollidierte mit Firmenauto

In der Nacht zum Samstag kollidierten auf der B123 zwischen Mauthausen und Zirking zwei Autos. Eine Person wurde verletzt, ein Unfallbeteiligter saß trotz „Vollrausch“ hinterm Steuer.
Am Freitag gegen 22.40 Uhr war ein 37-jähriger Syrer aus Wien mit seinem Firmenwagen auf der B123 von Mauthausen kommend in Richtung Zirking unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 43-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Amstetten.
Schwer alkoholisiert
Aus unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei der Jüngere unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Alkotest beim Älteren verlief mit 2,4 Promille positiv. Der Schluckspecht musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.
