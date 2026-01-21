Hohe Strafen bei Ablehnung von Integration geplant

NEOS: Rechtsstaat wird „auf scharf“ gestellt

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sprach von einem „Paradigmenwechsel“, man stelle hier den Rechtsstaat „auf scharf“. Verbindliche Integrationsregeln würden nicht bedeuten, dass nicht jeder eine freie Meinung haben dürfte. Es werde aber klargestellt, dass „bestimmte Ideologien“ nicht toleriert werden. Wenn demokratiefeindliche Tendenzen das Ziel eines Vereins sind, wolle man jetzt die Möglichkeit schaffen, einen entsprechenden Verein schon bei der Gründung zu untersagen.