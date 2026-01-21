Vorteilswelt
PSG-Trainer frustriert

Luis Enrique: „Fußball ist ein beschissener Sport“

Champions League
21.01.2026 10:49
Luis Enrique war nach dem 1:2 bei Sporting frustriert.
Luis Enrique war nach dem 1:2 bei Sporting frustriert.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir haben verloren, weil Fußball scheiße ist. Es ist ein beschissener Sport“, macht Luis Enrique kein Geheimnis aus seinem Frust nach der 1:2-Niederlage bei Sporting Lissabon.

In der 90. Minute hatte Luis Javier Suarez die Hausherren mit seinem zweiten Tor zum Sieg geschossen und den Parisern damit die zweite Niederlage der Champions-League-Saison beschert.

Suarez traf am Dienstag doppelt.
Suarez traf am Dienstag doppelt.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

„Das sind unglaubliche Nächte, wenn man Trainer ist. Man sieht, wie unfair dieser Sport sein kann, aber man muss es akzeptieren“, meinte Trainer Enrique nach der Partie.

Abschluss gegen Newcastle
Mit der Niederlage rutschte der Titelverteidiger auf Rang fünf der Tabelle zurück, im letzten Gruppenspiel trifft PSG kommende Woche auf Newcastle United.

