Luis Enrique: „Fußball ist ein beschissener Sport“

„Wir haben verloren, weil Fußball scheiße ist. Es ist ein beschissener Sport“, macht Luis Enrique kein Geheimnis aus seinem Frust nach der 1:2-Niederlage bei Sporting Lissabon.
In der 90. Minute hatte Luis Javier Suarez die Hausherren mit seinem zweiten Tor zum Sieg geschossen und den Parisern damit die zweite Niederlage der Champions-League-Saison beschert.
„Das sind unglaubliche Nächte, wenn man Trainer ist. Man sieht, wie unfair dieser Sport sein kann, aber man muss es akzeptieren“, meinte Trainer Enrique nach der Partie.
Abschluss gegen Newcastle
Mit der Niederlage rutschte der Titelverteidiger auf Rang fünf der Tabelle zurück, im letzten Gruppenspiel trifft PSG kommende Woche auf Newcastle United.
