Finanzinsider warnt: „Das ist ökonomischer Suizid“

Auch dass sich zuletzt mehrere Ökonome sowie Interessensvertreter für für eine Erbschaftssteuer ausgesprochen haben, sieht Gerald Zmuegg äußerst kritisch. Er meint, Österreich habe ohnehin bereits eine sehr hohe Abgaben- und Steuerquote und gelte bei vielen Unternehmern längst als schwieriger Standort. Wenn dann auch noch zusätzliche Steuern bei der Weitergabe eines Betriebs an die eigenen Kinder dazukämen, sei das aus seiner Sicht ein fatales Signal. Sinngemäß warnt Zmuegg: Wer als Unternehmer überlegt, in Europa zu investieren, werde sich bei solchen Schlagzeilen eher gegen Österreich entscheiden.