Kiew: Putins Rakete traf russisches Wohnhaus

In einer russischen Siedlung ist nach Explosionen ein bewohntes Hochhaus ausgebrannt, auch standen sämtliche Fahrzeuge in Flammen. Nun hagelt es gegenseitige Schuldzuweisungen, allerdings gibt es für Kiews Version der Geschichte auch entsprechende Belege.
Der Schrecken geht in Adygeja bei Krasnodar um. Autos brennen, Balkone sind zerstört, Fenster zerborsten, zeigen auf Telegram veröffentlichte Bilder. 25 Wohnungen sollen beschädigt worden sein, schreibt der Telegram-Kanal „Mash“, die Bewohner seien evakuiert worden.
Republikchef Murat Kumpilow erklärte, neun Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter zwei Kinder. Er sprach von einem Drohnenangriff und einem Feuer, das in der Siedlung Nowaja Adygeja ausgebrochen sei.
Videos zeigen Rakete
Ukrainische Telegram-Kanäle veröffentlichten allerdings Bilder mit einer fliegenden Rakete. Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung schloss der unabhängige Militäranalyst Jan Matwejew einen Drohneneinschlag als Ursache aus.
Hier sind mehrere Einschläge zu sehen:
„Für alle Betroffenen wird entsprechende Hilfe bereitgestellt, auch wird eine Notunterkunft für die Bürger eingerichtet“, sicherte Kumpilow zu.
Gefahr für Leib und Leben
Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland – überwiegend in den Grenzregionen – an. Das Außenministerium rät daher dringend von nicht unbedingt notwendigen Reisen in Gebiete, die an die Ukraine angrenzen, ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.