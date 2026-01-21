Taxifahrer mit Axt bedroht, vor Polizei geflüchtet

Duo wurde nach kurzer Flucht angehalten

Wenige Minuten zuvor war der 18-Jährige laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger gemeinsam mit einem Landsmann (21) im Bereich Jedleseer Straße und Floridsdorfer Spitz mit einem Taxifahrer in Streit geraten. Doch anstatt sich zu beruhigen, holten die Syrer eine Axt, schlugen damit um sich und bedrohten den Taxler. Der flüchtete – ebenso die Verdächtigen, für die kurz vor der SCN Endstation war.