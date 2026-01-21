Taxifahrer mit Axt bedroht, vor Polizei geflüchtet

Zu spektakulären Szenen kam es am frühen Dienstagabend in Floridsdorf direkt vor den Augen der „Krone“. An einem Wohnhaus wurde ein Syrer von Polizeikräften gestellt, am Boden fixiert und abtransportiert. Mit einem Landsmann hatte er zuvor am Spitz einen Autofahrer mit einer Axt bedroht.
Mehrere Polizeiwägen bogen Dienstag um 16.45 Uhr mit Blaulicht und Sirenen in die Gerichtsgasse/ Ecke Bahnsteggasse, nur unweit der Shopping City Nord (SCN), ein. Die Beamten sprangen vor den Augen der „Krone“ aus ihren Autos, fixierten einen jungen Mann am Boden. Auch eine Axt wurde bei dem spektakulären Zugriff sichergestellt.
Duo wurde nach kurzer Flucht angehalten
Wenige Minuten zuvor war der 18-Jährige laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger gemeinsam mit einem Landsmann (21) im Bereich Jedleseer Straße und Floridsdorfer Spitz mit einem Taxifahrer in Streit geraten. Doch anstatt sich zu beruhigen, holten die Syrer eine Axt, schlugen damit um sich und bedrohten den Taxler. Der flüchtete – ebenso die Verdächtigen, für die kurz vor der SCN Endstation war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.