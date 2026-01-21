Vorteilswelt
Zugriff vor Wohnhaus:

Taxifahrer mit Axt bedroht, vor Polizei geflüchtet

Wien
21.01.2026 11:54
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Zu spektakulären Szenen kam es am frühen Dienstagabend in Floridsdorf direkt vor den Augen der „Krone“. An einem Wohnhaus wurde ein Syrer von Polizeikräften gestellt, am Boden fixiert und abtransportiert. Mit einem Landsmann hatte er zuvor am Spitz einen Autofahrer mit einer Axt bedroht. 

Mehrere Polizeiwägen bogen Dienstag um 16.45 Uhr mit Blaulicht und Sirenen in die Gerichtsgasse/ Ecke Bahnsteggasse, nur unweit der Shopping City Nord (SCN), ein. Die Beamten sprangen vor den Augen der „Krone“ aus ihren Autos, fixierten einen jungen Mann am Boden. Auch eine Axt wurde bei dem spektakulären Zugriff sichergestellt. 

Die Axt wurde bei den Flüchtenden sichergestellt.
Die Axt wurde bei den Flüchtenden sichergestellt.(Bild: LPD Wien)

Duo wurde nach kurzer Flucht angehalten
Wenige Minuten zuvor war der 18-Jährige laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger gemeinsam mit einem Landsmann (21) im Bereich Jedleseer Straße und Floridsdorfer Spitz mit einem Taxifahrer in Streit geraten. Doch anstatt sich zu beruhigen, holten die Syrer eine Axt, schlugen damit um sich und bedrohten den Taxler. Der flüchtete – ebenso die Verdächtigen, für die kurz vor der SCN Endstation war. 

Mehrere Polizeiautos rückten in die Gerichtsgasse nahe der SCN aus.
Mehrere Polizeiautos rückten in die Gerichtsgasse nahe der SCN aus.(Bild: Stefan Steinkogler)
