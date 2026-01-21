Diesen starken Hattrick jagt das KAC-Trainerduo

Beeindruckend! Da fallen dem KAC nach der Reihe die Spieler aus. Und trotzdem sind die Play-offs sehr früh fix – zehn Spiele sind sogar noch ausständig. Klar lassen die Rotjacken nicht locker. „Auch wenn es nicht leicht wird, wir wollen den Platz verteidigen“, tönt Stürmer Raphael Herburger. Es sieht so aus, als wären Graz (vier Punkte zurück) und Salzburg (schon sieben Punkte hinten mit einer ausgetragenen Partie mehr!) die Gegner um den Sieg im Grunddurchgang.