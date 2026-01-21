Vorteilswelt
Zwei Asse vor Rückkehr

Diesen starken Hattrick jagt das KAC-Trainerduo

Kärnten
21.01.2026 11:57
Kirk Furey (li.) und David Fischer bilden beim KAC ein Erfolgs-Duo.
Kirk Furey (li.) und David Fischer bilden beim KAC ein Erfolgs-Duo.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Effizienz, starke Goalies und eine kompakte Defensive! Das sind die Gründe, warum der KAC sich als erster Klub der ICE-Liga für die Play-offs qualifiziert hat. Dem Trainerduo Kirk Furey und David Fischer könnte ein toller Hattrick gelingen – am Mittwoch steigt im Pustertal das nächste Match. Demnächst sind zwei Abwehr-Asse zurück.

Beeindruckend! Da fallen dem KAC nach der Reihe die Spieler aus. Und trotzdem sind die Play-offs sehr früh fix – zehn Spiele sind sogar noch ausständig. Klar lassen die Rotjacken nicht locker. „Auch wenn es nicht leicht wird, wir wollen den Platz verteidigen“, tönt Stürmer Raphael Herburger. Es sieht so aus, als wären Graz (vier Punkte zurück) und Salzburg (schon sieben Punkte hinten mit einer ausgetragenen Partie mehr!) die Gegner um den Sieg im Grunddurchgang.

Fünf Siege in Folge! Klar ist die Laune bei KAC-Coach Kirk Furey gut.
Fünf Siege in Folge! Klar ist die Laune bei KAC-Coach Kirk Furey gut.(Bild: GEPA)

Schon zweimal Erster
Das Trainerduo Kirk Furey und David Fischer jagt somit den Hattrick – und könnte auch in seinem dritten Amtsjahr als Erster in die Play-offs starten. Chefcoach Furey: „Ein wichtiger Teil des bisherigen Erfolgs sind die Führungsspieler, die voran gehen. Wenn Junge nachrücken, werden diese sofort integriert. Wir können gegen die Ausfälle eh nichts tun und müssen das Beste aus der Situation machen.“

Zitat Icon

Ein Grund, warum wir so wenige Tore trotz vieler Schüsse der Gegner bekommen, ist, dass wir sie oft nur von außen abziehen lassen.

KAC-Cheftrainer Kirk FUREY

Tolle Effizienz
Stark: Obwohl in den letzten fünf Partien das Schussverhältnis 140:177 für die Gegner lautete, gewann der KAC jede einzelne. Weil die Goalies Dahm und Vorauer toll halten – und vorne die Effizienz fantastisch ist. So gab’s beim 5:3 in Linz aus 20 Schüssen aufs Tor stolze fünf Treffer. Furey: „Wichtig ist auch die Defensive – wir lassen die Gegner oft nur von außen schießen.“

Mit Abwehrchef Jesper Jensen Aabo ist spätestens am Sonntag gegen Salzburg zu rechnen.
Mit Abwehrchef Jesper Jensen Aabo ist spätestens am Sonntag gegen Salzburg zu rechnen.(Bild: GEPA)

Direkt weiter nach Vorarlberg
Am heutigen Mittwoch starten die Rotjacken (Hochegger ist zurück) eine längere Reise. Nach der Partie heute bei Pustertal bleibt man in Südtirol – am Donnerstag geht’s nach Vorarlberg, wo am Freitag ein Gastspiel ansteht. Die Abwehr-Asse Jesper Jensen Aabo (trainiert voll) und Jordan Murray (im Kontaktverbot-Trikot) fehlen noch, stehen aber vorm Comeback. Vor allem bei Jensen Aabo könnte es diese Woche so weit sein.

Die KAC-Cracks feiern mit den mitgereisten Fans den Play-off-Einzug.
Defensivstarker Center gesucht
Ein Gerücht kam auf, wonach Ex-Innsbruck-Stürmer Adam Rockwood (aktuell Presov/Slk) ein Thema beim KAC sein soll – der 30-Jährige steht aber nicht auf dem Zettel. Fakt ist: Gesucht wird ein defensivstarker Center für die dritte Linie.

Kärnten

