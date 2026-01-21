Gericht kippt Tempo-30-Zonen in Bologna wieder

Das Gericht annullierte sowohl den detaillierten Verkehrsplan als auch die einzelnen Verordnungen, mit denen die Zonen 2024 eingeführt worden waren. Die Regelungen decken etwa 70 Prozent des Stadtgebiets ab, lokale Gegebenheiten werden nicht berücksichtigt. Ausgenommen sind die Schnellstraßen. Im Jahr 2024, in dem das Programm „Città 30“ eingeführt wurde, kamen keine einzige Fußgängerin und kein einziger Fußgänger auf den Straßen Bolognas ums Leben.