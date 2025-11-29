Ein Jahr nach Insolvenz: Wie es bei KTM weitergeht

„Am 29. November 2024 wurde über das Vermögen der KTM AG ein Sanierungsverfahren eröffnet“ – diese trockene Gerichtsmitteilung läutete genau vor einem Jahr die größte Insolvenz in der jüngeren Geschichte Oberösterreichs ein. Der Innviertler Motorradhersteller KTM war pleite, die Schulden hatten sich bei 3850 Gläubigern auf rund zwei Milliarden Euro summiert. Hunderte Mitarbeiter bangten kurz vor Weihnachten um ihre Jobs.