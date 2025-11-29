Ein Jahr nach Insolvenz: Wie es bei KTM weitergeht

Mit rund zwei Milliarden Euro an Schulden ging der Innviertler Motorradhersteller KTM genau vor einem Jahr in Konkurs. Heute hat das Traditionsunternehmen einen neuen, indischen Mehrheitseigentümer und das Werk läuft wieder reibungslos – gespart werden muss dennoch.
„Am 29. November 2024 wurde über das Vermögen der KTM AG ein Sanierungsverfahren eröffnet“ – diese trockene Gerichtsmitteilung läutete genau vor einem Jahr die größte Insolvenz in der jüngeren Geschichte Oberösterreichs ein. Der Innviertler Motorradhersteller KTM war pleite, die Schulden hatten sich bei 3850 Gläubigern auf rund zwei Milliarden Euro summiert. Hunderte Mitarbeiter bangten kurz vor Weihnachten um ihre Jobs.
Ein Jahr danach sieht die KTM-Welt gänzlich anders aus: Die Sanierungsquote von 30 Prozent ist längst getilgt, und seit 18. November hat der indische Fahrzeughersteller Bajaj Auto offiziell die Mehrheit am Motorradhersteller übernommen. Wie es mit dem Traditionsunternehmen nun nach der Pleite und unter indischer Kontrolle weitergeht, haben wir nachgefragt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.