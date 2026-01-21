Würge-Attacke und Drohung mit Messer in Wien

Musste mehrere Schläge ertragen

Weniger glimpflich verlief ein weiterer Einsatz in Wieden gegen 12.30 Uhr: Ein 55-jähriger Mann soll eine 48-jährige Frau mehrfach geschlagen und sie zudem mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach der Sachverhaltsklärung fest und brachte ihn in den Arrestbereich. Auch gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann bereits zuvor gewalttätig geworden sein soll.