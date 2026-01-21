Vorteilswelt
Arzt-Wartezeiten: Unternimmt die Politik genug?

Forum
21.01.2026
Volle Warteräume und späte Termine: Damit müssen sich Kassenpatienten noch immer abfinden.
Volle Warteräume und späte Termine: Damit müssen sich Kassenpatienten noch immer abfinden.(Bild: Halim - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Trotz Bemühungen der Politik müssen Patienten bei Kassenärzten oft lange auf Termine warten. Besonders bei Dermatologen bleibt bei akuten Problemen oft nur der teure Besuch beim Wahlarzt. Unsere Frage vom 21. Jänner lautet: „Enorme Wartezeiten auf Arzttermine: Unternimmt die Regierung genug?“

Wie lange mussten Sie schon auf einen Termin bei einem Kassenarzt warten? In welchen Situationen nehmen Sie die Kosten in Kauf und gehen lieber zu einem Wahlarzt? Welche Maßnahmen sollte die Politik setzen, um dem Problem entgegenzuwirken?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Folgen Sie uns auf