Einstein der Kühe stammt ursprünglich aus Ländle

Die kluge Kuh Veronika, die in Kärnten lebt, zählt zur Rasse des Montafoner Braunviehs – und ist damit im Grunde Vorarlbergerin. Die Rasse, die besonders für den alpinen Raum geeignet ist, war bis vor Kurzem vom Aussterben bedroht.
Seit einigen Wochen herrscht großer Rummel um Veronika, die 13 Jahre alte Kuh, die auf einem Hof in Kärnten lebt. Grund für die Aufregung: Veronika benutzt Werkzeuge, um sich zu kratzen. Das gilt für Kühe als einzigartig.
Konkret schnappt sich Veronika mit dem Maul einen Besen oder einen Rechen und verschafft sich damit Erleichterung an Stellen am Rücken oder am Euter, die sie sonst gar nicht erreichen würde. Weltweit wurde über den erstaunlichen Paarhufer berichtet, auch die Wissenschaft interessiert sich für das außergewöhnliche Verhalten von Veronika. Dabei ist natürlich auch spannend, zu welcher Rasse das Tier zählt – und das ist eben die jahrhundertealte Rasse „Original Braunvieh nach Montafoner Zuchtrichtung“.
Rasse ausschlaggebend?
Allerdings zweifeln Fachleute daran, dass die Rasse etwas mit den besonderen Fähigkeiten von Veronika zu tun haben könnte. Stefan Martin, Vorarlberger Obmann des Arbeitskreises Original Braunvieh, glaubt, dass Kühe ganz grundsätzlich schlau seien: „Sie wissen genau, was sie können und was sie dürfen. Wenn man sie beim Namen nennt, kommen sie auch gleich angerannt“, sagte er dem ORF. Doch im Fall von Veronika glaubt er eher, dass das Alter entscheidend sei. Die Kuh könnte im Laufe der Jahre den Werkzeuggebrauch gelernt haben.
Hobbyforscher können ja von nun an das Verhalten von Veronikas Kolleginnen im Ländle genau beobachten, denn hier leben rund 1000 Kühe der Montafoner Rasse. Wer weiß, vielleicht lebt auch hierzulande ein tierisches Genie, das nur darauf wartet, einen Besen zwischen die Zähne zu bekommen.
