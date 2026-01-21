Einstein der Kühe stammt ursprünglich aus Ländle

Rasse ausschlaggebend?

Allerdings zweifeln Fachleute daran, dass die Rasse etwas mit den besonderen Fähigkeiten von Veronika zu tun haben könnte. Stefan Martin, Vorarlberger Obmann des Arbeitskreises Original Braunvieh, glaubt, dass Kühe ganz grundsätzlich schlau seien: „Sie wissen genau, was sie können und was sie dürfen. Wenn man sie beim Namen nennt, kommen sie auch gleich angerannt“, sagte er dem ORF. Doch im Fall von Veronika glaubt er eher, dass das Alter entscheidend sei. Die Kuh könnte im Laufe der Jahre den Werkzeuggebrauch gelernt haben.