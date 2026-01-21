Sanierung von Baustoffhändler Quester gescheitert

Der Grund für die gescheiterte Sanierung den Gläubigerschutzverbänden AKV, KSV und Creditreform zufolge ein Antrag auf ein Konkursverfahren gegen die Quester Holding GmbH, die als einzigen Vermögenswert alle Anteile der insolventen und eigentlich in Sanierung befindlichen Quester Baustoffhandel GmbH hat. Die GmbH-Sanierung sah vor, die Anteile an der Holding an einen Investor zu verkaufen. Das ist nun fehlgeschlagen.