Lawrow: „Haben mit Grönland-Frage nichts zu tun“

Die angedrohten Zölle auf Waren aus europäischen Ländern würden den Wohlstand sowohl der EU als auch der USA gefährden, die geostrategische Bedeutung Grönlands habe zugenommen. Die NATO sei gut geeignet, mit der Sicherheit der Insel umzugehen. Nach den Worten ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen arbeitet die EU-Kommission bereits an einem Paket zur Unterstützung der Sicherheit in der Arktis. „Wir müssen mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere gemeinsame Sicherheit zu stärken“, sagte sie in Davos. Die Sicherheit in der Arktis könne nur gemeinsam erreicht werden.