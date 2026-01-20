Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Russische Gefahr?

Lawrow: „Haben mit Grönland-Frage nichts zu tun“

Außenpolitik
20.01.2026 18:24
Russlands Außenminister Sergej Lawrow beobachtet die „ernsthafte geopolitische Situation“ in der ...
Russlands Außenminister Sergej Lawrow beobachtet die „ernsthafte geopolitische Situation“ in der Arktis, versichert aber, dass Russland kein Interesse an der Insel habe.(Bild: AFP/TATYANA MAKEYEVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich. Es kann kein Zurück geben – darüber sind sich alle einig!“, lautet der Standpunkt von US-Präsident Donald Trump. Der 79-jährige Staatschef warnt auch immer davor, dass die Arktisinsel vor dem Zugriff Chinas oder Russlands bewahrt werden müsse. Diesen Vorwurf weist man in Moskau aber vehement zurück.

0 Kommentare

Der Kreml beobachte zwar diese „ernsthafte geopolitische Situation“ und werde ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. „Wir haben aber mit dieser Frage nichts zu tun“, betonte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Von seinem Land gehe keine Gefahr für Grönland aus. Gleichzeitig wies der Chefdiplomat auch auf die Tatsache hin, dass die Insel „kein natürlicher Teil Dänemarks ist, sondern ein koloniales Erbe“.

Lawrow: „NATO hat sich selbst diskreditiert“
Lawrow sprach auch von derzeit beobachtbaren „Umwälzungen“ innerhalb der NATO. Er deutete auch an, dass sich die Militärallianz und die euro-atlantische Sicherheitspartnerschaft „selbst diskreditiert“ habe.

Die Sicherheitsinteressen Russlands
Während eine gewisse Schadenfreude zwischen den Zeilen durchschimmert, beobachtet der Kreml den jüngst begonnenen Truppenaufmarsch in Grönland sehr wohl mit Argusaugen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach vor einigen Tagen nämlich von der „nächsten Provokation der westlichen Länder“, die auch in dieser Weltregion ihre Ordnung durchsetzen wollten. Lawrows Sprecherin sagte, die europäischen Staaten beförderten eine Militarisierung der Polarregion. Sie müssten sich dessen bewusst sein, dass sie damit die Sicherheit Russlands als eines gleichberechtigten Arktis-Anrainers gefährdeten.

Dänische Soldaten bei einer Übung in Grönland
Dänische Soldaten bei einer Übung in Grönland(Bild: AFP/SIMON ELBECK)

EU: Sicherheit in der Arktis nur gemeinsam zu erreichen
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rief am Dienstag angesichts der Drohungen Trumps mit Zöllen zur Standhaftigkeit auf. Die EU werde an ihrer Position festhalten, sagte Kallas vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Die Antwort müsse lauten: Ruhe bewahren, standhaft bleiben und gemeinsam handeln. „Kein Land hat das Recht, das Territorium eines anderen zu übernehmen – weder in der Ukraine noch in Grönland“, unterstrich Kallas.

Lesen Sie auch:
Macron versucht, amikal die Wogen zu glätten – und nennt Trump seinen „Freund“.
Nachricht an Trump
Macron: „Verstehe nicht, was Du in Grönland tust“
20.01.2026
Plötzlich Teil der USA
Trump provoziert EU-Staaten mit Grönland-Montage
20.01.2026
Um Trump auszubremsen
Dänemark und Grönland wollen NATO-Mission
19.01.2026
Grönland-Sondergipfel
Europa droht Trump jetzt mit der „Handels-Bazooka“
19.01.2026

Die angedrohten Zölle auf Waren aus europäischen Ländern würden den Wohlstand sowohl der EU als auch der USA gefährden, die geostrategische Bedeutung Grönlands habe zugenommen. Die NATO sei gut geeignet, mit der Sicherheit der Insel umzugehen. Nach den Worten ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen arbeitet die EU-Kommission bereits an einem Paket zur Unterstützung der Sicherheit in der Arktis. „Wir müssen mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere gemeinsame Sicherheit zu stärken“, sagte sie in Davos. Die Sicherheit in der Arktis könne nur gemeinsam erreicht werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
201.209 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.365 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.570 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Russische Gefahr?
Lawrow: „Haben mit Grönland-Frage nichts zu tun“
Grüner Wehrsprecher:
„12 Monate Zivildienst ist reine Bestrafung“
Grönland-Invasion
Militärbischof: Soldaten dürfen Befehl verweigern
„Schwarzer Tag“
Partei von Rechtspopulist Wilders zerfällt
Eiskaltes Geschäft
Milliardär steckt hinter Trumps Grönland-Wahn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf