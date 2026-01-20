Militärbischof: Soldaten dürfen Befehl verweigern

Sollten die USA Grönland durch militärische Invasion einnehmen wollen, wäre eine Verweigerung des Befehls vertretbar. Das sagte jetzt der katholische Militärbischof Timothy P. Broglio, der von einer Frage des Gewissens spricht. „Es wäre moralisch akzeptabel, einen solchen Befehl zu verweigern.“
Die Betroffenen könnte das aber in eine „unhaltbare Situation“ bringen, wandte er ein. Im Falle eines Militäreinsatzes könnten die Streitkräfte zu moralisch fragwürdigen Handlungen verpflichtet werden, sagte der US-Militärbischof in der BBC-Sendung Sunday weiter. Es erscheine „nicht akzeptabel, dass die USA ein befreundetes Land angreifen und besetzen“. Bereits die Debatte darüber schade dem internationalen Ansehen der Vereinigten Staaten, sagte Broglio.
Kurz nach seiner Äußerung haben auch mehrere US-Kardinäle eine „genuin moralische Außenpolitik“ gefordert. Die Vereinigten Staaten stünden vor der „tiefgreifendsten Debatte über die moralischen Grundlagen ihres Handelns in der Welt seit dem Ende des Kalten Krieges“, schrieben die Erzbischöfe Blase Cupich (Chicago), Joseph Tobin (Newark) und Robert McElroy (Washington). Militärisches Handeln sei nur als letztes Mittel in Extremsituationen zulässig, „nicht als normales Instrument nationaler Politik“. Überhaupt stehe der eingeschlagene außenpolitische Weg des Landes auf dem Prüfstand. Als Beispiele führten sie den Schutz des Rechts auf Leben und der Menschenwürde sowie die „Konfrontation mit dem Bösen weltweit“ an.
US-Präsident Donald Trump und seine Regierung drohen immer wieder damit, die dänische Insel Grönland zu kaufen beziehungsweise notfalls militärische Mittel einzusetzen, um sie zu übernehmen. Der Republikaner begründet das mit der nationalen Sicherheit und der Gefahr von Russland und China für die Insel. Immer mehr europäische Regierungen stellen jetzt offen infrage, ob die USA noch ein verlässlicher Partner für Sicherheit und Handel sind. Auch über den Ausschluss aus der NATO wird laut nachgedacht.
