Militärbischof: Soldaten dürfen Befehl verweigern

Kurz nach seiner Äußerung haben auch mehrere US-Kardinäle eine „genuin moralische Außenpolitik“ gefordert. Die Vereinigten Staaten stünden vor der „tiefgreifendsten Debatte über die moralischen Grundlagen ihres Handelns in der Welt seit dem Ende des Kalten Krieges“, schrieben die Erzbischöfe Blase Cupich (Chicago), Joseph Tobin (Newark) und Robert McElroy (Washington). Militärisches Handeln sei nur als letztes Mittel in Extremsituationen zulässig, „nicht als normales Instrument nationaler Politik“. Überhaupt stehe der eingeschlagene außenpolitische Weg des Landes auf dem Prüfstand. Als Beispiele führten sie den Schutz des Rechts auf Leben und der Menschenwürde sowie die „Konfrontation mit dem Bösen weltweit“ an.