Milliardär steckt hinter Trumps Grönland-Wahn

Trump glaubt Freunden oft blind

Lauder und Trump kennen einander seit mehr als 60 Jahren, beide stammen aus dem wohlhabenden New Yorker Milieu. Nachdem Lauder die Idee eingebracht hatte, begann ein Team im Weißen Haus laut Bolton, Möglichkeiten auszuloten, den US-Einfluss in dem zu Dänemark gehörenden Gebiet auszuweiten. Trumps erneute und inzwischen deutlich schärfer formulierte Forderungen in seiner zweiten Amtszeit seien typisch für seinen Politikstil, sagte Bolton: Informationen aus dem Freundeskreis würden von ihm oft ungeprüft als Wahrheit übernommen.