EINWÜRFE: FOLGE 82

Tommy Koch mit Insiderblick auf Eis und Halle

Kärnten
20.01.2026 16:58
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Wenn eine Eishockey-Legende aus Klagenfurt zum Analysegespräch bittet, ist Tiefgang garantiert. Gemeinsam mit Thomas Koch nehmen wir im aktuellen Podcast mehrere brisante Spiele unter die Lupe. 

Zwei Analyse-Videos sowie ein drittes Highlight-Video mit allen Toren sorgen für den kompletten Überblick: Im ersten Video steht das Spiel der Runde im Mittelpunkt. Göriach trifft dabei auf die Gallin Foxes. Bereits zwei Mal standen sich diese beiden Mannschaften in dieser Saison gegenüber, beide Duelle gingen an die Foxes. Entsprechend groß war der Wunsch nach Revanche aufseiten von Göriach. Wie diese Partie ausgegangen ist und welche Schlüsse Tommy Koch daraus zieht, sieht man exklusiv im ersten Video des aktuellen Podcasts.

