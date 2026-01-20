Tommy Koch mit Insiderblick auf Eis und Halle

Zwei Analyse-Videos sowie ein drittes Highlight-Video mit allen Toren sorgen für den kompletten Überblick: Im ersten Video steht das Spiel der Runde im Mittelpunkt. Göriach trifft dabei auf die Gallin Foxes. Bereits zwei Mal standen sich diese beiden Mannschaften in dieser Saison gegenüber, beide Duelle gingen an die Foxes. Entsprechend groß war der Wunsch nach Revanche aufseiten von Göriach. Wie diese Partie ausgegangen ist und welche Schlüsse Tommy Koch daraus zieht, sieht man exklusiv im ersten Video des aktuellen Podcasts.