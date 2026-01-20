Tschechiens Regierungschef sucht nach Grönland

„Man sieht alles ‚schön plastisch‘“

Später postete Babis ein Video, in dem er sich erklärte: „Manche lachen mich aus, weil sie ein anderes Gehirn haben als ich“, sagte er darin selbstironisch. Doch auf einer üblichen Weltkarte sehe Grönland größer aus, als es ist. Erst auf dem Globus erkenne man das tatsächliche Flächenverhältnis zwischen Grönland und den USA oder Europa. Zudem sehe man „schön plastisch“, wie nahe Russland an Grönland liege und wie russische Raketen über den Nordpol nach Nordamerika fliegen könnten.