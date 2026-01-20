Vorteilswelt
In Linzer Innenstadt

Wer hat den schicken City-Flaneur ermordet?

Oberösterreich
20.01.2026 08:12
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er war ein schicker Typ, der mit seinem Beagle an der Leine gerne durch die Linzer Innenstadt flanierte. Am Montag wurde der Linzer (49) von seinem Bruder tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er lag gefesselt und mit Verletzungen übersät im Badezimmer. Doch wer war der Täter?

Der Flaneur mit dem Beagle stammt aus gut situierter Familie, der Vater war Mediziner, und auch sein Bruder ist ein bekannter Unternehmer. Der Linzer hatte früher in einer großen heimischen Bank gearbeitet, arbeitete zuletzt als Immobilienentwickler. Der 49-Jährige hatte eine Wohnung in bester Lage mitten in der Linzer Innenstadt, in einem denkmalgeschützten Haus in der Harrachstraße. Dort wurde am Montag von seinem Bruder gefunden.

Ein Lebemann auf Abwegen
In den vergangenen zehn Jahren soll der Lebemann allerdings immer mehr ins Rotlichtmilieu abgeglitten ein – das wird zumindest hinter vorgehaltener Hand kolportiert. Ob das stimmt? Auf seinen Social-Media-Profilen sieht man stets nur einen auffällig gut gekleideten und fröhlichen Mann, der offensichtlich seinen Wohlstand genießt.

Lesen Sie auch:
Ermittler vor der Wohnung des Toten
Toter (49) gefesselt
Mordalarm in Linz: Opfer mit Wunden übersät
19.01.2026

Ob dies nur Fassade war, werden die Ermittlungen zeigen. Sein brutales Ableben schockiert. Bisher sind weder Motiv noch Täter bekannt.

Oberösterreich

