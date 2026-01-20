Wer hat den schicken City-Flaneur ermordet?

Der Flaneur mit dem Beagle stammt aus gut situierter Familie, der Vater war Mediziner, und auch sein Bruder ist ein bekannter Unternehmer. Der Linzer hatte früher in einer großen heimischen Bank gearbeitet, arbeitete zuletzt als Immobilienentwickler. Der 49-Jährige hatte eine Wohnung in bester Lage mitten in der Linzer Innenstadt, in einem denkmalgeschützten Haus in der Harrachstraße. Dort wurde am Montag von seinem Bruder gefunden.