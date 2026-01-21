„Das ist die Geschichte meiner Goldmedaille“

In der neuen „Krone“-Serie mit den Salzburger Olympia-Helden erinnert sich Ski-Größe Anna Veith an ihre Erlebnisse im Zeichen der fünf Ringe. Die 36-Jährige erklärt, welche Taktik am Ende zu Gold in Sotschi 2014 geführt hat und warum ihr ein Moment in Südkorea 2018 immer in Erinnerung bleiben wird.
Wie ein Einchecken am Flughafen – so beschreibt Anna Veith ihre Ankunft als damals 20-Jährige bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Der Ablauf im Olympischen Dorf? Extrem zeitaufwendig, anstrengend und ineffizient. „Als Athletin fühlt man sich dort leider kaum wertgeschätzt“, erinnert sich die mittlerweile 36-Jährige. Aber: „Jeder ist dort gleich. Und das ist auch gut so. Das ist der olympische Gedanke. Die Welt kommt zusammen, hat Spaß am Sport und kämpft um die Titel.“ Und da mischte Veith vier Jahre später im russischen Sotschi voll mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.