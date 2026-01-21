„Das ist die Geschichte meiner Goldmedaille“

Wie ein Einchecken am Flughafen – so beschreibt Anna Veith ihre Ankunft als damals 20-Jährige bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Der Ablauf im Olympischen Dorf? Extrem zeitaufwendig, anstrengend und ineffizient. „Als Athletin fühlt man sich dort leider kaum wertgeschätzt“, erinnert sich die mittlerweile 36-Jährige. Aber: „Jeder ist dort gleich. Und das ist auch gut so. Das ist der olympische Gedanke. Die Welt kommt zusammen, hat Spaß am Sport und kämpft um die Titel.“ Und da mischte Veith vier Jahre später im russischen Sotschi voll mit.