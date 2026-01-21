„Gegen Basel wird es für Salzburg schwer“

Positiv ist laut ihm für die Bullen, dass sie daheim spielen können. „Im eigenen Stadion wäre Basel für mich der Favorit gewesen, weil dort eine sehr spezielle Stimmung herrscht. Aber auch so wird es für Salzburg schwer, denn Basel ist eine starke Truppe“, weiß Lindner, der vor allem vor Top-Star Xherdan Shaqiri, der früher unter anderem für Bayern München gespielt hat, warnt: „Er nimmt das Spiel in die Hand und kann es auch entscheiden. Seine Schüsse sind sehr gefährlich und er ist auch bekannt dafür, dass er oft etwas komplett Unerwartetes macht. Bei ihm muss Salzburg auf jeden Fall wachsam sein.“