Red Bull Salzburg zittert um Sturm-Hoffnung

Vor dem Heimspiel in der Europa League gegen den FC Basel muss Red Bull Salzburg um einen wichtigen Stürmer zittern. Ein weiterer Angreifer dürfte indes für die vorletzte Partie der Europacup-Saison wieder fit sein.
Die Chance ist klitzeklein, aber noch vorhanden. Red Bull Salzburg kann weiterhin in der Europa League überwintern. Obwohl es bislang nur einen Sieg und gleich fünf Niederlagen gab. Um die Möglichkeit noch am Leben zu erhalten, braucht es am Donnerstagabend (21 Uhr) daheim gegen den FC Basel einen Sieg.
Am Tag vor der vorletzten Partie in der Ligaphase des zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs führten die Bullen in Taxham das Abschlusstraining durch. Ein prominenter Abwesender war dabei Karim Konate. Der Stürmer, Torschützenkönig der Saison 2023/24 in der heimischen Bundesliga, kränkelt und betrat den Trainingsplatz nicht.
Dafür dürfte Yorbe Vertessen aller Voraussicht nach fit sein. Der Belgier, Salzburgs bester Scorer in der laufenden Saison, machte die Einheit mit seinem Team mit. Am Anfang trainierte auch Stefan Lainer samt Carbonschiene mit. Der Routinier hatte sich im Testspiel gegen den FC Bayern München (0:5) einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen. Sein Einsatz gegen Basel ist noch offen.
Sonst fehlten am Mittwochvormittag „nur“ die bekannten Ausfälle: Valentin Sulzbacher (Wade), Takumu Kawamura (Knie) und John Mellberg (Oberschenkel).
