Red Bull Salzburg zittert um Sturm-Hoffnung

Die Chance ist klitzeklein, aber noch vorhanden. Red Bull Salzburg kann weiterhin in der Europa League überwintern. Obwohl es bislang nur einen Sieg und gleich fünf Niederlagen gab. Um die Möglichkeit noch am Leben zu erhalten, braucht es am Donnerstagabend (21 Uhr) daheim gegen den FC Basel einen Sieg.