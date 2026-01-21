Mann flüchtet einfach nach Unfall auf der Skipiste

Ein 40-Jähriger Mann aus Wien ist auf der Schmittenhöhe mit einem anderen Skifahrer kollidiert und verletzte sich. Zwar sprach er noch mit dem Unbekannten – doch der fuhr einfach weiter.
Der Unfall ereignete sich am 19. Jänner gegen 11 Uhr. An der Zufahrt zum „Berghotel Blaickner’s Sonnalm“ im Bereich der Sonnalmbahn sprachen die beiden Unfallbeteiligten noch miteinander. Oder wie es die Polizei in einer Aussendung ausdrückt: „Nach kurzer verbaler Diskussion setzte der unbekannte Skifahrer die Fahrt, ohne Daten auszutauschen, fort.“
Der unfallbeteiligte Mann wird wie laut Polizei so beschrieben: Er sprach vermutlich bayrischen Dialekt, war zirka 65 Jahre alt, etwa 170 cm groß. Der Mann soll eine rote Skihose, rote Skischuhe, eine orange-blaue Ski Jacke, einen schwarz-weißen Skihelm mit türkisen Details getragen haben.
Er wurde von einem circa 50-jährigen Mann mit grauem Bart begleitet, der eine graue Skihose, eine hellblaue oder türkise Jacke, einen schwarzen Skihelm, eine weiße Skibrille trug. Der unbekannte Mann war zum Unfallzeitpunkt in Begleitung eines weiteren, zirka 50-jährigen Mannes – mit grauer Skihose, hellblau/türkiser Ski Jacke, schwarzem Skihelm, weiße Skibrille, grauer Bart.
Die Beteiligten oder Zeugen des Unfalles werden gebeten, die Polizeiinspektion Zell am See unter der Telefonnummer +4359133 5170 zu kontaktieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.