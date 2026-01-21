Vorteilswelt
Fuhr weiter

Mann flüchtet einfach nach Unfall auf der Skipiste

Salzburg
21.01.2026 07:27
Auf der Piste kollidierten die Männer miteinander (Symbolbild).
Auf der Piste kollidierten die Männer miteinander (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein 40-Jähriger Mann aus Wien ist auf der Schmittenhöhe mit einem anderen Skifahrer kollidiert und verletzte sich. Zwar sprach er noch mit dem Unbekannten – doch der fuhr einfach weiter. 

Der Unfall ereignete sich am 19. Jänner gegen 11 Uhr. An der Zufahrt zum „Berghotel Blaickner’s Sonnalm“ im Bereich der Sonnalmbahn sprachen die beiden Unfallbeteiligten noch miteinander. Oder wie es die Polizei in einer Aussendung ausdrückt: „Nach kurzer verbaler Diskussion setzte der unbekannte Skifahrer die Fahrt, ohne Daten auszutauschen, fort.“ 

Der unfallbeteiligte Mann wird wie laut Polizei so beschrieben: Er sprach vermutlich bayrischen Dialekt, war zirka 65 Jahre alt, etwa 170 cm groß. Der Mann soll eine rote Skihose, rote Skischuhe, eine orange-blaue Ski Jacke,  einen schwarz-weißen Skihelm mit türkisen Details getragen haben.

Er wurde von einem circa 50-jährigen Mann mit grauem Bart begleitet, der eine graue Skihose, eine hellblaue oder türkise Jacke, einen schwarzen Skihelm, eine weiße Skibrille trug. Der unbekannte Mann war zum Unfallzeitpunkt in Begleitung eines weiteren, zirka 50-jährigen Mannes – mit grauer Skihose, hellblau/türkiser Ski Jacke, schwarzem Skihelm, weiße Skibrille, grauer Bart.

Die Beteiligten oder Zeugen des Unfalles werden gebeten,  die Polizeiinspektion Zell am See unter der Telefonnummer +4359133 5170 zu kontaktieren.

