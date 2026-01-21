Warum die Zeller Eisbären auf der Couch jubelten

Großer Jubel bei den Zeller Eisbären! Der Eishockey Zweitliga-Meister sicherte sich Dienstagabend das Play-off-Ticket der Alps Hockey League und das, obwohl die Pinzgauer selbst gar nicht im Einsatz waren.
Weil Bregenzerwald bei den Rittner Buam 2:1 gewann, können die Zeller nicht mehr aus den Top-Fünf und damit aus den Play-off-Rängen fallen. „Das freut uns natürlich riesig. Ehrlicherweise habe ich das Spiel nicht verfolgt. Am späten Abend habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht bekommen und erst dann war mir klar, wir haben das Ticket“, schmunzelte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz, der quasi von der Couch aus jubelte.
Somit sind mit den Red Bull Juniors, Sisak und Zell am See bereits drei Teams fix für die Play-offs der Alps Hockey League qualifiziert.
Patrick SCHWARZ, Eisbären-Geschäftsführer
Bild: zVg
Auch wenn das erste Saisonziel fix in der Tasche ist, wollen die Bergstädter keineswegs einen Gang zurückschalten. „Das wird nicht der Fall sein! Unser Ziel ist es, den Grunddurchgang durchzuziehen und uns einen Platz in den Top-Drei zu sichern“, hält Schwarz nichts vom Schonen.
Zeller Eisbären am Donnerstag im Unterland
Schon am Donnerstag stehen die Blau-Gelben dann wieder selbst am Eis. Dann geht‘s zu den formstarken Cavaliers ins Südtiroler Unterland. Die Jungbullen müssen nach Asiago.
