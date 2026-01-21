Warum die Zeller Eisbären auf der Couch jubelten

Weil Bregenzerwald bei den Rittner Buam 2:1 gewann, können die Zeller nicht mehr aus den Top-Fünf und damit aus den Play-off-Rängen fallen. „Das freut uns natürlich riesig. Ehrlicherweise habe ich das Spiel nicht verfolgt. Am späten Abend habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht bekommen und erst dann war mir klar, wir haben das Ticket“, schmunzelte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz, der quasi von der Couch aus jubelte.