Warum Durchreisende keine Klagen fürchten müssen

Nur noch heute, Sonntag, dürfen die fahrenden Minderheiten am Parkplatz des ehemaligen Möbelhauses Kika in Ansfelden campieren, dann müssen sie nach einer Woche Aufenthalt die Weiterreise antreten. Auf krone.at sorgte dies für Aufregung und hitzige Diskussionen: Wo bleiben die Konsequenzen, die man sonst so schnell für das „Falschparken“ auf Privatgelände kassiert?