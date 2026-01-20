Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinner stehen fest

Mit Sumsi am Rücken auf großer Abenteuerreise

Oberösterreich
20.01.2026 11:18
Sumsi begleitet Gabriel Etzelsdorfer auf all seinen großen und kleinen Abenteuern.
Sumsi begleitet Gabriel Etzelsdorfer auf all seinen großen und kleinen Abenteuern.(Bild: zVg)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Endlich Schulanfänger zu sein, ist für viele Kinder im Land ein großer Schritt – und es bedeutet, endlich auch einen der beliebten Sumsi-Rucksäcke zu erhalten. Die gehen nämlich jährlich an alle Schulanfänger Oberösterreichs. Im vergangenen Herbst waren das unglaubliche 17.700 Kinder!

0 Kommentare

Gefreut haben sie sich aber nicht nur über den Rucksack aus recycelten und recycelbaren Materialien, sondern auch über den Inhalt: Ausgestattet mit einem Freundschaftsbuch, einer Jausenbox samt Marchland Fruchtmus und einem Stundenplan waren die Taferlklassler bestens gerüstet.

Die Freude bei Leonie und Emelie Seiringer ist sichtlich groß.
Die Freude bei Leonie und Emelie Seiringer ist sichtlich groß.(Bild: zVg)
Dominik Böhm besuchte bereits den Stephansdom.
Dominik Böhm besuchte bereits den Stephansdom.(Bild: zVg)
Emma Großauer war besonders kreativ.
Emma Großauer war besonders kreativ.(Bild: zVg)
Auch Andreas Hebenstreit darf sich freuen.
Auch Andreas Hebenstreit darf sich freuen.(Bild: zVg)
Luisa Probst hat gewonnen.
Luisa Probst hat gewonnen.(Bild: zVg)

Bereits zum 21. Mal wurden die Rucksäcke von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und der „OÖ-Krone“ vergeben – wie immer verbunden mit dem beliebten Fotowettbewerb.

Je 100 Euro Preisgeld
Aus allen eingereichten Fotos wählte eine Jury einen Sieger pro Bezirk und damit die Gewinner von je 100 Euro Preisgeld in Form von Sumsi-Sparbüchern. Wie man hier sieht, ist Sumsi ein treuer Begleiter – etwa zum Schulbeginn für Leonie und Emelie aus dem Bezirk Vöcklabruck oder für Dominik, Andreas und Gabriel, die den Rucksack gleich für Städtereisen und aufregende Ausflüge mitgenommen haben.

Anton See (li.) und Freund Max präsentiert stolz die Rucksäcke.
Anton See (li.) und Freund Max präsentiert stolz die Rucksäcke.(Bild: zVg)
Johannes Baumann wurde ebenfalls als Gewinner ausgewählt.
Johannes Baumann wurde ebenfalls als Gewinner ausgewählt.(Bild: zVg)
Marie Götzendorfer ist schon fleißig mit ihrer Sumsi unterwegs.
Marie Götzendorfer ist schon fleißig mit ihrer Sumsi unterwegs.(Bild: zVg)
Max Kneidinger und sein neuer Rucksack.
Max Kneidinger und sein neuer Rucksack.(Bild: zVg)
Jessy Ghattas hat eine Riesenfreude.
Jessy Ghattas hat eine Riesenfreude.(Bild: zVg)
Dominik Lehner bekam seinen Gewinn von der echten Sumsi überreicht.
Dominik Lehner bekam seinen Gewinn von der echten Sumsi überreicht.(Bild: zVg)
Sarah Leitner hat ebenfalls gewonnen.
Sarah Leitner hat ebenfalls gewonnen.(Bild: zVg)
Liana Kajtazi im passenden Sumsi-Look.
Liana Kajtazi im passenden Sumsi-Look.(Bild: zVg)
Sumsi begleitet Nina Mayr nun überall hin.
Sumsi begleitet Nina Mayr nun überall hin.(Bild: zVg)

Für Sportzwecke eignet sich Sumsi auch, wie uns Luisa Probst (Bezirk Schärding) gezeigt hat, und eine kreative Pause ist damit immer möglich. Da verwandelte sich Emma Großauer (Bezirk Steyr-Land) prompt in einen wunderschönen Schmetterling.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oberösterreich
KinderHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Neue Wohnbauförderung
„Es gibt jetzt ein Comeback der Häuslbauer“
Gewinner stehen fest
Mit Sumsi am Rücken auf großer Abenteuerreise
„Verlust von Jobs“
Voest-CEO: Ohne Reformen droht weitere Abwanderung
Doch weniger Fracht
Linzer Flughafen verzeichnete 45% mehr Passagiere
Krone Plus Logo
Versteigerung drohte
Wieder Wirbel im Hüttendorf hoch in den Bergen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf