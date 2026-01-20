Mit Sumsi am Rücken auf großer Abenteuerreise

Endlich Schulanfänger zu sein, ist für viele Kinder im Land ein großer Schritt – und es bedeutet, endlich auch einen der beliebten Sumsi-Rucksäcke zu erhalten. Die gehen nämlich jährlich an alle Schulanfänger Oberösterreichs. Im vergangenen Herbst waren das unglaubliche 17.700 Kinder!
Gefreut haben sie sich aber nicht nur über den Rucksack aus recycelten und recycelbaren Materialien, sondern auch über den Inhalt: Ausgestattet mit einem Freundschaftsbuch, einer Jausenbox samt Marchland Fruchtmus und einem Stundenplan waren die Taferlklassler bestens gerüstet.
Bereits zum 21. Mal wurden die Rucksäcke von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und der „OÖ-Krone“ vergeben – wie immer verbunden mit dem beliebten Fotowettbewerb.
Je 100 Euro Preisgeld
Aus allen eingereichten Fotos wählte eine Jury einen Sieger pro Bezirk und damit die Gewinner von je 100 Euro Preisgeld in Form von Sumsi-Sparbüchern. Wie man hier sieht, ist Sumsi ein treuer Begleiter – etwa zum Schulbeginn für Leonie und Emelie aus dem Bezirk Vöcklabruck oder für Dominik, Andreas und Gabriel, die den Rucksack gleich für Städtereisen und aufregende Ausflüge mitgenommen haben.
Für Sportzwecke eignet sich Sumsi auch, wie uns Luisa Probst (Bezirk Schärding) gezeigt hat, und eine kreative Pause ist damit immer möglich. Da verwandelte sich Emma Großauer (Bezirk Steyr-Land) prompt in einen wunderschönen Schmetterling.
