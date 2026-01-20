Mit Sumsi am Rücken auf großer Abenteuerreise

Je 100 Euro Preisgeld

Aus allen eingereichten Fotos wählte eine Jury einen Sieger pro Bezirk und damit die Gewinner von je 100 Euro Preisgeld in Form von Sumsi-Sparbüchern. Wie man hier sieht, ist Sumsi ein treuer Begleiter – etwa zum Schulbeginn für Leonie und Emelie aus dem Bezirk Vöcklabruck oder für Dominik, Andreas und Gabriel, die den Rucksack gleich für Städtereisen und aufregende Ausflüge mitgenommen haben.