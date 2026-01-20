Hand weggesprengt: „Tragödie und Dummheit“

„Das ist eine echte Tragödie – und auch eine furchtbare Dummheit. Ich war vielleicht sechs bis sieben Meter entfernt, als ich den Knall gehört habe. Ich wollte noch hin, schauen, was passiert ist, aber Polizei und Rettung waren sofort da und haben alles abgeschirmt“, sagt Gerald Oberansmayr, Schriftführer und Gründungsmitglied der Friedenswerkstatt, die seit 2010 Solidarwerkstatt heißt.