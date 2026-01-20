Vorteilswelt
Doch weniger Fracht

Linzer Flughafen verzeichnete 45% mehr Passagiere

Oberösterreich
20.01.2026 10:31
Auch die neuen Flüge der Billiglinie Ryanair trugen zum Passagier-Plus bei.
Auch die neuen Flüge der Billiglinie Ryanair trugen zum Passagier-Plus bei.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Insgesamt 262.000 Passagiere reisten im gerade abgelaufenen Jahr 2025 am Linzer Flughafen – ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Luftfracht gab es hingegen einen Rückgang von 9,5 Prozent auf knapp 48.000 Jahrestonnen.

In den vergangenen Monaten machte der Linzer Flughafen vor allem negative Schlagzeilen: Der Flughafen schreibt seit fünf Jahren Verluste, im Herbst wurde mit der Frankfurt-Strecke auch noch die letzte Linienflugverbindung vorerst eingestellt – die „Krone“ berichtete. Nun gibt es positive Nachrichten vom Flughafen: 2025 stieg das Passagieraufkommen um 45 Prozent auf rund 262.000 Passagiere.

„Die Aufnahme der Flüge von Austrian Airlines und Ryanair bereits im November 2024 hat dazu geführt, dass wir im Gesamtjahr 2025 sehr gutes Wachstum generieren konnten. Zudem waren unsere Urlaubsdestinationen in der Sommersaison gut nachgefragt“, sagt Airport-Geschäftsführer Norbert Draskovits. „Wir sind auf dem richtigen Weg, allerdings noch nicht am Ziel.“

Landesrechnungshof: 500.000 Passagiere nötig
Der Landesrechnungshof schrieb in seinem Prüfbericht zuletzt, dass der Linzer Flughafen 500.000 Passagiere pro Jahr braucht, um kostendeckend wirtschaften zu können. Aktuell läuft eine Ausschreibung des Landes Oberösterreich, um die Frankfurt-Strecke zurückzuholen.

Lesen Sie auch:
Selbst die Politik hebt nicht mehr vom Linz-Airport ab. 
Krone Plus Logo
Statistik liegt vor
Selbst die Politik verzichtet auf Abflüge aus Linz
20.01.2026
„Krone“ analysiert
Kann der Frankfurt-Flug den Linzer Airport retten?
11.01.2026

Urlaubsdestinationen im Sommer
Bei der Luftfracht verzeichnete der Airport hingegen einen Rückgang – um 9,5 Prozent auf knapp 48.000 Jahrestonnen. Draskovits erklärt das Minus mit den „weltwirtschaftlichen Eintrübungen.“

Im kommenden Sommer werden von Linz aus zudem wieder einige Urlaubsdestinationen angeflogen. So heben zum Beispiel nach Kreta dreimal wöchentlich Flieger ab, nach Antalya sogar viermal. Mehrmals pro Woche angeflogen werden außerdem Hurghada, Rhodos, London, Bari, Alicante und Mallorca.

