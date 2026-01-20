Linzer Flughafen verzeichnete 45% mehr Passagiere

In den vergangenen Monaten machte der Linzer Flughafen vor allem negative Schlagzeilen: Der Flughafen schreibt seit fünf Jahren Verluste, im Herbst wurde mit der Frankfurt-Strecke auch noch die letzte Linienflugverbindung vorerst eingestellt – die „Krone“ berichtete. Nun gibt es positive Nachrichten vom Flughafen: 2025 stieg das Passagieraufkommen um 45 Prozent auf rund 262.000 Passagiere.