Ärztin sagte, dieser Lenker kann nicht mehr fahren

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend wurde ein Drogenlenker von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der 34-jährige Lenker aus Freistadt fuhr am Montag gegen 19.15 Uhr im Ortsgebiet von Pregarten. Der Lenker wies eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung auf. Zudem konnte bei der Kontrolle Suchtgift - magische Pilze, MDMA und DTM – aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Lenker wurde zur klinischen Untersuchung vorgeführt, dabei konnte durch eine Ärztin die Fahruntauglichkeit festgestellt werden.



Führerschein vorläufig abgenommen

Der Führerschein wurde dem 34-Jährigen vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine freiwillige Nachschaut in der Wohnung des Beschuldigten konnten die Beamten noch weitere Suchtmittel sicherstellen. Der 34-Jährige wird der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.