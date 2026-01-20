Ärztin sagte, dieser Lenker kann nicht mehr fahren

Narrische Schwammerl, die Partydroge MDMA und das „Geistermolekül“ DTM - das fanden Polizisten bei einem offentlich berauschten Freistädter (34) bei einer Verkehrskontrolle in Pregarten. Die Amtsärztin sagte klar, dass er fahruntauglich ist.
Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend wurde ein Drogenlenker von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der 34-jährige Lenker aus Freistadt fuhr am Montag gegen 19.15 Uhr im Ortsgebiet von Pregarten. Der Lenker wies eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung auf. Zudem konnte bei der Kontrolle Suchtgift - magische Pilze, MDMA und DTM – aufgefunden und sichergestellt werden.
Der Lenker wurde zur klinischen Untersuchung vorgeführt, dabei konnte durch eine Ärztin die Fahruntauglichkeit festgestellt werden.
Führerschein vorläufig abgenommen
Der Führerschein wurde dem 34-Jährigen vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine freiwillige Nachschaut in der Wohnung des Beschuldigten konnten die Beamten noch weitere Suchtmittel sicherstellen. Der 34-Jährige wird der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
