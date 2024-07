„Camping Deluxe“: Roma setzen auf Luxuskarossen

Lokalaugenschein am Sinti- und Roma-Durchreiseplatz an der B 1 in Pichling: Seit nunmehr 19 Tagen ist das Areal völlig verwaist – ein Umstand, der ungewöhnlich erscheint, weil in den vergangenen Jahren der Platz in der sommerlichen Hauptsaison immer bis auf das letzte Fleckchen mit Wohnwagen gefüllt war.