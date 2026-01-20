Kameras in Öffis? Linz wartet auf den Video-Ausbau

„Er hat von Anfang an nur an seine eigenen Interessen gedacht“

Aber wie kam der Richter bei einem Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahren zu diesem Urteil? Dem 42-Jährigen, der die Schwestern in einer Linzer Bim verprügelt hatte, wurden Unbescholtenheit, Geständnis, Reue, teilweise Wiedergutmachung des Schadens und der Versuch, sich persönlich bei den Schwestern zu entschuldigen, als Milderungsgründe angerechnet. Jennifer und Jackie nahmen dem Täter seine Reue nicht ab: „Er hat von Anfang an nur an seine eigenen Interessen gedacht. Die schriftliche Entschuldigung wurde über unseren Anwalt fünf Tage vor dem Prozess an uns zugetragen. Das Schreiben hatte keine Substanz, ist nur peinlich und feige.“