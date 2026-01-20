Wieder Wirbel im Hüttendorf hoch in den Bergen

„Es gibt jetzt ein Comeback der Häuslbauer“
Die Geschichte des Hüttendorfes hoch oben auf dem Plateau des Feuerkogels ist bewegt und hat schon so manche Krise erlebt. Jetzt zogen wieder schwarze Wolken über den 13 Häusern im Höllengebirge auf. Doch diese konnten in letzter Sekunde vertrieben werden. Ob auf Dauer ist nicht klar – und das bereitet im Ort Sorge.
„Wir können die Versteigerung abwenden. Am besten, Sie schreiben nichts darüber in der Zeitung“ – wenig erfreut über den Anruf der „Krone“ zeigte sich ein Ansprechpartner einer Firma, die am Feuerkogel sechs von 13 Gebäuden eines Hüttendorfs touristisch vermarktet – betrieb doch eine Bank die gerichtliche Versteigerung dieser Gebäude.
