Wieder Wirbel im Hüttendorf hoch in den Bergen

Die Geschichte des Hüttendorfes hoch oben auf dem Plateau des Feuerkogels ist bewegt und hat schon so manche Krise erlebt. Jetzt zogen wieder schwarze Wolken über den 13 Häusern im Höllengebirge auf. Doch diese konnten in letzter Sekunde vertrieben werden. Ob auf Dauer ist nicht klar – und das bereitet im Ort Sorge.