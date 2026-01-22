Stadtplatz als Eiswüste: „Liegst auf der Schnauze“

Rampe wegen Sturzgefahr entfernt

Schließlich ist es noch nicht lange her, da musste in der nahen Maria-Theresien-Straße um teures Geld eine Rampe zu einem Brunnen entfernt werden, weil eine Passantin darüber gestürzt war. Akute Sturzgefahr herrschte die vergangenen Tage auch hier.