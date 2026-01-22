Eisige Nächte, graue Tage: Sonne bleibt Mangelware

Österreich steht vor einer abwechslungsreichen Wetterphase. Während sich am Donnerstag laut GeoSphere Austria vielerorts noch die Sonne zeigt, machen Nebel, Wolken und ab dem Wochenende auch Regen und Schnee zunehmend Probleme. Vor allem in den Nächten wird es eisig, und am Samstag droht stellenweise sogar Glatteisgefahr.
Im Osten, dem Donauraum und dem Rheintal halten sich am Donnerstag teils zähe Hochnebelfelder, aus denen es ab und zu leicht schneien kann. Abseits des Nebels überwiegt erneut der Sonnenschein. In Tirol und Vorarlberg treffen am Abend ein paar Wolken einer schwachen Störung ein. Am Nachmittag betragen die Temperaturen -6 bis +7 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Auch am Freitag bleibt der Nebel entlang der Donau sowie im Nordosten und Südosten ein großes Thema – vor allem in Niederösterreich. Sonst ziehen Wolken durch, dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne. In der Früh wird es bitterkalt mit Temperaturen bis -14 Grad, tagsüber steigen die Werte auf -3 bis +7 Grad.
Am Samstag stellt sich das Wetter um. Dichte Wolken ziehen auf, dazu kommt verbreitet Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1300 Metern. In tieferen Lagen kann es örtlich zu gefrierendem Regen kommen – Vorsicht auf den Straßen! Nur im Osten bleibt es meist trocken, dort allerdings oft ganztägig trüb. Die Temperaturen erreichen -2 bis +7 Grad.
Überwiegend grau verläuft der Sonntag. Immer wieder fällt Regen oder Schnee, zunächst im Süden, später auch im Osten des Landes. Die Schneefallgrenze liegt im Westen bei 700 bis 1500 Metern, im Osten zunächst höher, kann aber im Tagesverlauf absinken. Sonnenstrahlen sind nur im Bergland möglich. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 0 und +6 Grad.
Auch der Wochenstart bringt viele Wolken und zeitweise Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt teils bis in tiefere Lagen. Erst im Laufe des Tages ist von Süden her eine leichte Wetterbesserung möglich. Die Temperaturen betragen tagsüber 0 bis 6 Grad.
