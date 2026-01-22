Vorteilswelt
Erneut Glatteisgefahr

Eisige Nächte, graue Tage: Sonne bleibt Mangelware

Österreich
22.01.2026 08:57
Zäher Hochnebel, eisige Nächte: Osten bibbert in den kommenden Tagen (Symbolbild).
Zäher Hochnebel, eisige Nächte: Osten bibbert in den kommenden Tagen (Symbolbild).(Bild: varbenov - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich steht vor einer abwechslungsreichen Wetterphase. Während sich am Donnerstag laut GeoSphere Austria vielerorts noch die Sonne zeigt, machen Nebel, Wolken und ab dem Wochenende auch Regen und Schnee zunehmend Probleme. Vor allem in den Nächten wird es eisig, und am Samstag droht stellenweise sogar Glatteisgefahr.

Im Osten, dem Donauraum und dem Rheintal halten sich am Donnerstag teils zähe Hochnebelfelder, aus denen es ab und zu leicht schneien kann. Abseits des Nebels überwiegt erneut der Sonnenschein. In Tirol und Vorarlberg treffen am Abend ein paar Wolken einer schwachen Störung ein. Am Nachmittag betragen die Temperaturen -6 bis +7 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Auch am Freitag bleibt der Nebel entlang der Donau sowie im Nordosten und Südosten ein großes Thema – vor allem in Niederösterreich. Sonst ziehen Wolken durch, dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne. In der Früh wird es bitterkalt mit Temperaturen bis -14 Grad, tagsüber steigen die Werte auf -3 bis +7 Grad.

Am Samstag stellt sich das Wetter um. Dichte Wolken ziehen auf, dazu kommt verbreitet Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1300 Metern. In tieferen Lagen kann es örtlich zu gefrierendem Regen kommen – Vorsicht auf den Straßen! Nur im Osten bleibt es meist trocken, dort allerdings oft ganztägig trüb. Die Temperaturen erreichen -2 bis +7 Grad.

Österreich
Symbol Schneefall
-6° / -4°
17 km/h
00:20 h
15 %
Symbol bedeckt
-5° / -2°
14 km/h
01:17 h
15 %
Symbol bedeckt
-5° / 1°
10 km/h
01:16 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
9 km/h
02:49 h
45 %
Symbol Schneeregen
-1° / 4°
14 km/h
00:01 h
70 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
11 km/h
00:32 h
65 %
Symbol wolkenlos
0° / 6°
7 km/h
08:52 h
30 %
Symbol bedeckt
-1° / 7°
12 km/h
01:38 h
60 %
Symbol leichter Regen
2° / 3°
10 km/h
00:01 h
90 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
12 km/h
01:03 h
65 %
Wien
Symbol stark bewölkt
-7° / -3°
17 km/h
02:44 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-6° / -4°
10 km/h
00:58 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-8° / -1°
12 km/h
01:22 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 1°
11 km/h
03:10 h
45 %
Symbol Schneeregen
-4° / 4°
10 km/h
00:36 h
70 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
16 km/h
00:21 h
70 %
Symbol wolkenlos
-3° / 5°
10 km/h
08:55 h
40 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
9 km/h
00:39 h
60 %
Symbol Schneeregen
0° / 1°
14 km/h
00:03 h
75 %
Symbol wolkig
-1° / 2°
10 km/h
05:31 h
60 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-6° / -4°
21 km/h
00:12 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
17 km/h
02:49 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-7° / 2°
13 km/h
03:15 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
9 km/h
03:08 h
50 %
Symbol leichter Regen
-2° / 3°
15 km/h
00:12 h
70 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
11 km/h
00:35 h
70 %
Symbol wolkenlos
-1° / 6°
6 km/h
08:49 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 7°
20 km/h
03:34 h
65 %
Symbol Regen
2° / 3°
9 km/h
00:02 h
90 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
11 km/h
01:05 h
60 %
Eisenstadt
Symbol heiter
-8° / -2°
8 km/h
07:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
-8° / -3°
5 km/h
04:56 h
< 5 %
Symbol wolkig
-10° / -2°
6 km/h
05:22 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 0°
4 km/h
03:17 h
45 %
Symbol bedeckt
-5° / 4°
9 km/h
01:06 h
65 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
10 km/h
00:05 h
85 %
Symbol wolkig
-3° / 1°
4 km/h
04:55 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 2°
5 km/h
02:08 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
3 km/h
02:36 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 1°
4 km/h
06:35 h
50 %
Linz
Symbol bedeckt
-6° / -5°
5 km/h
00:44 h
< 5 %
Symbol wolkig
-7° / -3°
3 km/h
04:44 h
25 %
Symbol wolkig
-9° / 0°
3 km/h
04:21 h
45 %
Symbol bedeckt
-4° / 5°
2 km/h
01:45 h
55 %
Symbol Schneeregen
-3° / 3°
2 km/h
00:31 h
75 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
3 km/h
00:29 h
70 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
3 km/h
06:14 h
40 %
Symbol bedeckt
-3° / 4°
2 km/h
00:50 h
60 %
Symbol Regen
2° / 4°
2 km/h
00:01 h
90 %
Symbol wolkig
0° / 6°
3 km/h
06:34 h
50 %
Graz
Symbol bedeckt
-11° / -6°
3 km/h
01:01 h
< 5 %
Symbol wolkig
-9° / -1°
5 km/h
05:44 h
30 %
Symbol wolkig
-9° / 0°
4 km/h
04:58 h
50 %
Symbol Schneeregen
-3° / 2°
4 km/h
01:54 h
50 %
Symbol Schneefall
-2° / 1°
4 km/h
00:08 h
75 %
Symbol leichter Schneefall
0° / 2°
4 km/h
03:54 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 2°
4 km/h
01:53 h
40 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 1°
4 km/h
00:00 h
85 %
Symbol stark bewölkt
1° / 3°
4 km/h
02:03 h
60 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
4 km/h
00:35 h
55 %
Klagenfurt
Symbol wolkenlos
-10° / 1°
7 km/h
08:45 h
< 5 %
Symbol wolkig
-11° / -2°
5 km/h
05:20 h
< 5 %
Symbol wolkig
-9° / 1°
5 km/h
04:46 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 3°
5 km/h
03:25 h
50 %
Symbol bedeckt
-4° / 3°
6 km/h
00:37 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / 2°
7 km/h
00:22 h
90 %
Symbol wolkig
-5° / 3°
7 km/h
06:45 h
45 %
Symbol bedeckt
-4° / 4°
7 km/h
00:54 h
60 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
6 km/h
00:01 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
7 km/h
05:56 h
50 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
-4° / 7°
5 km/h
08:44 h
< 5 %
Symbol heiter
-5° / 4°
7 km/h
08:17 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 7°
21 km/h
03:35 h
50 %
Symbol Schneeregen
-1° / 4°
11 km/h
03:17 h
55 %
Symbol bedeckt
-2° / 5°
12 km/h
00:56 h
50 %
Symbol Schneefall
-0° / 3°
6 km/h
00:39 h
70 %
Symbol wolkig
-5° / 6°
13 km/h
06:43 h
50 %
Symbol bedeckt
-2° / 6°
22 km/h
01:12 h
60 %
Symbol bedeckt
0° / 3°
9 km/h
00:05 h
60 %
Symbol bedeckt
-5° / 4°
7 km/h
01:23 h
50 %
Innsbruck
Symbol wolkig
-2° / 6°
4 km/h
05:23 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
5 km/h
03:44 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
6 km/h
04:56 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
8 km/h
04:54 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
5 km/h
02:14 h
50 %
Symbol Schneefall
-2° / -0°
9 km/h
00:25 h
80 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 1°
8 km/h
04:30 h
50 %
Symbol bedeckt
-2° / 1°
6 km/h
02:00 h
60 %
Symbol leichter Schneefall
-1° / 1°
6 km/h
04:20 h
65 %
Symbol Schneefall
-8° / 1°
11 km/h
00:43 h
65 %
Bregenz
Wetterdaten:

Überwiegend grau verläuft der Sonntag. Immer wieder fällt Regen oder Schnee, zunächst im Süden, später auch im Osten des Landes. Die Schneefallgrenze liegt im Westen bei 700 bis 1500 Metern, im Osten zunächst höher, kann aber im Tagesverlauf absinken. Sonnenstrahlen sind nur im Bergland möglich. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 0 und +6 Grad.

Auch der Wochenstart bringt viele Wolken und zeitweise Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt teils bis in tiefere Lagen. Erst im Laufe des Tages ist von Süden her eine leichte Wetterbesserung möglich. Die Temperaturen betragen tagsüber 0 bis 6 Grad. 

