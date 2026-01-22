Eisige Nächte, graue Tage: Sonne bleibt Mangelware

Im Osten, dem Donauraum und dem Rheintal halten sich am Donnerstag teils zähe Hochnebelfelder, aus denen es ab und zu leicht schneien kann. Abseits des Nebels überwiegt erneut der Sonnenschein. In Tirol und Vorarlberg treffen am Abend ein paar Wolken einer schwachen Störung ein. Am Nachmittag betragen die Temperaturen -6 bis +7 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.