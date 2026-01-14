Jetzt Traumaufenthalt in den Alpen sichern

Die Diagnostik ist mit der Mayr-Medizin stark verbunden, betrifft also die Schulmedizin wie die Komplementärmedizin. Die Prinzipien der Mayr-Medizin zielen darauf, den Organismus zu säubern, den Verdauungstrakt zu schonen, das Kau- und Essverhalten zu schulen, mangelnde Vitamine, Basen, Mineralien und Spurenelemente zu erkennen und auszugleichen, Sport unter sportwissenschaftlicher Anleitung auszuüben und zu sich selbst zu finden, um seelischen Ballast loszuwerden. Das Park Igls bietet dabei eine moderne Variante der Mayr-Kur an.