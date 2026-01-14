Jetzt Traumaufenthalt in den Alpen sichern

Das Park Igls Medical Spa Resort in Tirol gilt als Pionier der Modernen Mayr-Medizin und verbindet seit über 30 Jahren universitäre Diagnostik mit ganzheitlicher Gesundheitsvorsorge. Mit etwas Glück können Sie einen exklusiven Aufenthalt gewinnen!
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich das Park Igls zu einem der führenden Medical Spas Europas entwickelt. Die Kombination aus klassischer Mayr-Kur und moderner Medizin macht das Haus zu einer Top-Adresse für Prävention und Regeneration. Jeder Aufenthalt beginnt mit einer ärztlichen Untersuchung, um ein individuelles Programm zu erstellen.
Die Diagnostik ist mit der Mayr-Medizin stark verbunden, betrifft also die Schulmedizin wie die Komplementärmedizin. Die Prinzipien der Mayr-Medizin zielen darauf, den Organismus zu säubern, den Verdauungstrakt zu schonen, das Kau- und Essverhalten zu schulen, mangelnde Vitamine, Basen, Mineralien und Spurenelemente zu erkennen und auszugleichen, Sport unter sportwissenschaftlicher Anleitung auszuüben und zu sich selbst zu finden, um seelischen Ballast loszuwerden. Das Park Igls bietet dabei eine moderne Variante der Mayr-Kur an.
Ganzheitliche Konzepte für Körper und Geist
Neben medizinischer Betreuung bietet das Resort ein umfangreiches Bewegungsprogramm mit über 50 Einheiten pro Woche – von sanfter Gymnastik bis zu gezieltem Training für den Bewegungsapparat. Ergänzt wird dies durch die Moderne Mayr-Cuisine, die leichte, basenorientierte Gerichte auf Gourmet-Niveau serviert.
Erholung in den Tiroler Alpen
Das Spa mit Indoor-Pool, Saunen und Panorama-Fitnessraum sorgt für Entspannung, während die stilvollen Zimmer mit Balkon den Blick auf die Bergwelt freigeben. Nur fünf Kilometer von Innsbruck entfernt, verbindet das Park Igls medizinische Kompetenz mit alpinem Charme. Zudem bereitet die Moderne Mayr-Cuisine unter Küchenchef Markus Sorg leichte, kohlenhydratarme und diätgerechte Gerichte zu und beweist eindrucksvoll, dass sich auch eine sehr basenorientierte, schonend zubereitete kulinarische Linie abwechslungsreich und auf Gourmet-Niveau bewegen kann.
Die „Krone“ macht‘s möglich und verlost nun 1x3 Nächte für 2 Personen im Park Igls Medical Spa Resort in Innsbruck. Genießen Sie einen exklusiven Aufenthalt in einer der schönsten Gegenden Innsbrucks und lassen Sie Ihren Körper und Geist wieder Kraft sammeln. Teilnahmeschluss ist der 23.1., 09:00 Uhr
