„Glatze Gnadenlos“ schon im Sturm-Camp knallhart

Es stehen nur noch eine Handvoll Spieler im aktuellen Kader, die damals den schwarzen Europacup-Abend miterlebten: Alexandar Borkovic, Jusuf Gazibegovic, Tomi Horvat, Otar Kiteishvili und Jon Gorenc Stankovic waren beim Grauen am Rasen hautnah dabei. Letzterer erinnert sich an das „Sechsertragerl“ mit Schaudern zurück. „Damals ist von Beginn an alles gegen uns gelaufen. Zuerst das schnelle 0:1 nach nicht einmal zehn Minuten, dann die Verletzung von Emanuel Emegha nach 20 Minuten“, sagt Stankovic, der Sturm schon damals als Kapitän aufs Feld führte, da Stefan Hierländer gesperrt war.