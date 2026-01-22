Vorteilswelt
Lorenz Böhler:

„Es wird zu viel genagelt, gehämmert und gebohrt“

22.01.2026 09:00
Lorenz Böhler im Kreise seiner Kollegen
Lorenz Böhler im Kreise seiner Kollegen
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Lorenz Böhler war Begründer der modernen Unfallchirurgie. Geboren wurde er in Wolfurt, heute kennt ihn in Vorarlberg kaum mehr jemand.

Jeder, der in Wien mit der Straßenbahn fährt, kennt den Namen Lorenz Böhler, weil ein Unfallkrankenhaus so benannt wurde, das heutige „AUVA-Traumazentrum Wien“ im 20. Gemeindebezirk Brigittenau. Hierzulande ist er nur wenigen ein Begriff, obwohl Lorenz Böhler (1885–1973), der es mit seiner bahnbrechend neuen Knochenbruchbehandlung zu Weltruhm brachte, aus Wolfurt stammte.

Lorenz Böhler:
„Es wird zu viel genagelt, gehämmert und gebohrt“
