„Es wird zu viel genagelt, gehämmert und gebohrt“

Jeder, der in Wien mit der Straßenbahn fährt, kennt den Namen Lorenz Böhler, weil ein Unfallkrankenhaus so benannt wurde, das heutige „AUVA-Traumazentrum Wien“ im 20. Gemeindebezirk Brigittenau. Hierzulande ist er nur wenigen ein Begriff, obwohl Lorenz Böhler (1885–1973), der es mit seiner bahnbrechend neuen Knochenbruchbehandlung zu Weltruhm brachte, aus Wolfurt stammte.