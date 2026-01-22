Razzia bei US-Journalistin: Richter schreitet ein

Verstoß gegen die Pressefreiheit?

Zudem setzte er der Regierung laut „Washington Post“, bei der Natanson (siehe Bild oben) angestellt ist, eine Frist bis zum 28. Jänner für eine Stellungnahme und kündigte eine Anhörung Anfang Februar an. Die Entscheidung des Richters fiel nur wenige Stunden, nachdem die „Washington Post“ juristisch gegen die Durchsuchung vorgegangen war. In einem Antrag hatte die Zeitung gefordert, die Geräte umgehend zurückzugeben und deren Nutzung zu untersagen. Die Zeitung argumentierte, das Vorgehen verstoße gegen die in der US-Verfassung verankerte Pressefreiheit und missachte besondere gesetzliche Schutzregeln, die Journalisten vor staatlichen Zwangsmaßnahmen schützen sollen.