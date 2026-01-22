98. Oscars: Nominierungen werden bekannt gegeben

In Hollywood werden am Donnerstagnachmittag die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekannt gegeben. Zu den Favoriten zählen etwa „One Battle After Another“, „Hamnet“, „Marty Supreme“, „Sentimental Value“ oder „Wicked: Teil 2“. Aber auch Österreich kann auf eine Nennung in der einen oder anderen Kategorie hoffen. So hat der heimische Regisseur Richard Ladkani mit „Yanuni“ Chancen auf eine Nominierung bei den Dokumentarfilmen.