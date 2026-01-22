98. Oscars: Nominierungen werden bekannt gegeben

In Hollywood werden am Donnerstagnachmittag die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekannt gegeben. Zu den Favoriten zählen etwa „One Battle After Another“, „Hamnet“, „Marty Supreme“, „Sentimental Value“ oder „Wicked: Teil 2“. Aber auch Österreich kann auf eine Nennung in der einen oder anderen Kategorie hoffen. So hat der heimische Regisseur Richard Ladkani mit „Yanuni“ Chancen auf eine Nominierung bei den Dokumentarfilmen.
Und der österreich-schweizerische Regisseur Edward Berger ist mit seiner Literaturverfilmung „The Ballad of Wallis Island“ mit Colin Farrell und Tilda Swinton in den Sektionen Bester Originalsong („Our Love“) und Beste Kamera (James Friend) in der Vorauswahl. Im Rennen um den Auslandsoscar ist der österreichische Kandidat „Pfau – Bin ich echt?“ indes schon ausgeschieden.
In den Schauspielsparten können indes Stars wie Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Sean Penn oder Wagner Moura auf eine Nominierung hoffen. Die 98. Oscar-Verleihung selbst soll dann am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.