Digitales Bezahlen laut Umfrage immer beliebter

Beim Bezahlen ist Sicherheit jedenfalls für mehr als zwei Drittel (68 Prozent) das wichtigste Kriterium. Viele haben schon Erfahrungen mit Betrug gemacht. 32 Prozent wurden bereits Opfer von Online-Betrug, 24 Prozent sind bereits einem Fakeshop auf den Leim gegangen und 21 Prozent haben auf Phishing-Mails reagiert. Die Betrüger werden zudem immer professioneller – ein Fünftel findet es schwer, betrügerische Webseiten und E-Mails zu erkennen.