Großbrand nahe Goebbels-Villa ausgebrochen

Brand griff auf das komplette Gebäude über

Nach Polizeiangaben brach das Feuer zunächst im Dachstuhl aus und griff später auf das gesamte Gebäude über. „Die Kameraden der Feuerwehr bekämpften erst einen Brand im Dachstuhl, der später auf das komplette Gebäude übergriff“, hieß es. Die Löscharbeiten seien seitdem im Gange und bislang nicht abgeschlossen.