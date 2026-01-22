Symbolort in Flammen
Großbrand nahe Goebbels-Villa ausgebrochen
Rauch über einem der symbolträchtigsten Orte der NS-Vergangenheit: Auf dem geschichtsträchtigen Bogensee-Areal nördlich von Berlin ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft seitdem gegen die Flammen – erschwert durch eisige Temperaturen und schwierige Bedingungen auf dem weitläufigen Gelände.
Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Areal im brandenburgischen Wandlitz gemeldet. Das Gelände ist unter anderem durch eine Villa bekannt, die sich NS-Propagandaminister Joseph Goebbels dort einst errichten ließ. Diese Villa ist nach Angaben eines Polizeisprechers jedoch nicht vom Brand betroffen.
In Flammen stand demnach ein früheres Lektionsgebäude aus DDR-Zeiten, das zur ehemaligen Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ) gehörte.
Brand griff auf das komplette Gebäude über
Nach Polizeiangaben brach das Feuer zunächst im Dachstuhl aus und griff später auf das gesamte Gebäude über. „Die Kameraden der Feuerwehr bekämpften erst einen Brand im Dachstuhl, der später auf das komplette Gebäude übergriff“, hieß es. Die Löscharbeiten seien seitdem im Gange und bislang nicht abgeschlossen.
In der Nacht waren zeitweise rund 90 Einsatzkräfte vor Ort, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost erklärte. „Die Witterung ist der Gegner“, sagte er. Vor allem die niedrigen Temperaturen erschwerten die Arbeiten der Feuerwehr erheblich.
Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache ein und konnte erste Zeugen identifizieren.
Historisches Areal verfällt zunehmend
Das Bogensee-Areal umfasst rund 16 Hektar und gehört dem Land Berlin. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gelände zeitweise als Kongresszentrum genutzt, steht jedoch seit dem Jahr 2000 leer und verfällt. Weil das Land Berlin weder Mittel noch Interesse an einer Entwicklung hat, überließ der Senat das Areal der Gemeinde Wandlitz bis Ende 2027 unentgeltlich zur Nutzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.