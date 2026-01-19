Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 2,24 Promille

Alkolenker prallte auf der Autobahn gegen Fahrzeug

Salzburg
19.01.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: sos)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Stark beschädigt wurde bei einem Unfall am Sonntagabend der Kleintransporter eines betrunkenen 24-jährigen Rumänen. Er war in Richtung Villach auf der A10-Tauernautobahn unterwegs, als er kurz nach der Autobahnabfahrt Hallein gegen ein anderes Fahrzeug prallte. 

0 Kommentare

Ein Alkoholtest beim 24-jährigen Lenker ergab einen Wert von 2,24 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Beim Abbiegen
Drogenlenkerin (41) fuhr Fußgänger in Salzburg an
19.01.2026
Lawinen-Unglück
Ausgerechnet erfahrene Alpinisten trotzten Warnung
19.01.2026
Snowboarder fuhr weg
Skifahrer (55) schwer verletzt liegen gelassen
18.01.2026

Der schwer beschädigte Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine