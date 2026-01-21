Erleben Sie mit krone.tv „Woodwalkers 2“ im Kino

Vorteilswelt
21.01.2026 06:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 30. Jänner laden die Cineplexx Kinos in Österreich zum Family Fun Friday ein und zusammen mit krone.tv können Sie und Ihre Familie dabei sein und den spektakulären zweiten Teil der Fantasy-Trilogie Woodwalkers erleben. 

0 Kommentare

Für Carag, Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr an der Clearwater High. Und das hat es in sich, denn das Naturschutzgebiet rund um die Schule ist in Gefahr. Carags früherer Mentor Andrew Milling plant, den Wald rund um das Internat zu verkaufen – das Revier der Gestaltwandler!

(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)

Puma-Wandler Carag und seine Freunde versuchen dies mit allen Mitteln zu verhindern, doch Milling hat einen Spion an der Schule und ist ihnen immer einen Schritt voraus. Ausgerechnet die Schneewölfin Tikaani kommt ihnen schließlich zur Hilfe. Doch kann Carag ihr wirklich trauen – und ist da vielleicht sogar mehr als Freundschaft zwischen den beiden?

(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)

krone.tv lädt Sie ins Kino ein!
Am 30. Jänner um 16 Uhr heißt es wieder Family Fun Friday in den Cineplexx Kinos in Österreich. Zusammen mit krone.tv verlosen wir 1x3 Tickets für den Film „Woodwalkers 2“ in den folgenden Kinos. 

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 27. Jänner, 09:00 Uhr. 

