Glasner: Rundumschlag – und jetzt die Entlassung?

Samstagabend. Oliver Glasner hat soeben mit Crystal Palace in der Premier League bei Sunderland mit 1:2 verloren. Im BBC-Interview platzt dem Oberösterreicher der Kragen. Mit der Gewissheit im Rücken, den Klub im Sommer ohnehin zu verlassen, schießt er gegen die eigene Führungsetage scharf. Die Mannschaft und er fühlen sich vom Verein „völlig im Stich gelassen“, spielt er auf den Verkauf von Kapitän Marc Guehi an Manchester City an. Und konkretisiert: „Wir haben zwölf, 13 Spieler im Kader zur Verfügung. Wir fühlen uns nicht unterstützt. Das Schlimmste ist aber, dass wir den Kapitän einen Tag vor einem Premier-League-Spiel verkaufen.“ Er habe immer geschwiegen, „aber jetzt kann ich das nicht mehr, weil ich meine Spieler verteidigen muss.“