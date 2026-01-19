Tourismus-Chefin verlässt Salzburg Ende Jänner

„In einigen Kernfragen der zukünftigen Strategie sind wir jedoch unterschiedlicher Auffassung. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich einvernehmlich zu trennen und neue Wege zu gehen“, erklärt Stadtchef Bernhard Auinger (SPÖ) den Schritt. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen. „Ich möchte unbedingt bei der Erstellung des Anforderungsprofils die Meinungen des Aufsichtsrates und des TSG-Führungsteams einfließen lassen. Bis eine Nachfolge gefunden ist, stellt das Führungsteam die Kontinuität aller laufenden Projekte sicher“, so Auinger abschließend.