Fitness und Kuscheln in Wiens neuem Jugend-Häfen

Einzelzelle und Langzeitbesuche

Die Mini-Häftlinge sind einzeln oder mit maximal einem zweiten Mitbewohner untergebracht, jeweils mit eigener Dusche pro Zelle. Um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, gibt es Videotelefonie. Mindestens einmal pro Woche für eine Stunde sind Tischbesuche erlaubt, auch Langzeitbesuche (8 Stunden) in einem eigenen Raum mit Küche, Fernseher, Sofa und Dusche sind einmal pro Quartal möglich. Neben dem Sportplatz im Freien sei vor allem der Fitnessraum sehr beliebt, so die neue Anstaltsleiterin Seada Killinger.