„Krone“ zu Besuch

Fitness und Kuscheln in Wiens neuem Jugend-Häfen

Wien
19.01.2026 17:00
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Nach gravierenden Anlaufschwierigkeiten startet das Gefängnis in Simmering nun in den Vollbetrieb. Ziel ist es, die jugendlichen Straftäter in die Gesellschaft zu integrieren. Dafür gibt es einige Annehmlichkeiten.

Im Moment befinden sich 168 Jugendliche österreichweit in Haft. Das ist ein trauriger Höchststand. Normalerweise liegt der Durchschnitt bei 130 Minderjährigen.

35 von ihnen sind im neuesten Jugendgefängnis des Landes am Rande Wiens, dem Münnichplatz in Simmering, untergebracht. Ein Teil des ehemaligen Jagdschlosses von Maximilian I. ist nun für minderjährige Straftäter reserviert.

Der Fitnessraum ist täglich geöffnet.
Der Fitnessraum ist täglich geöffnet.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Untertags gibt es Lehr- und Bildungsangebote.
Untertags gibt es Lehr- und Bildungsangebote.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Vollbetrieb startet nach Partyexzessen
Eigentlich hätte es bereits im Juli 2024 eröffnet werden sollen, nachdem das frühere Jugendgefängnis in Gerasdorf nach einigen Missständen nun nur mehr Erwachsene beherbergt. Die ersten jugendlichen Insassen zogen zwar bereits im Jänner 2025 während der Bauarbeiten ein – inklusive Partyexzessen und anderen Vorfällen. Nun startet aber der Vollbetrieb. Die Sanierung ist endlich abgeschlossen.

In den Zellen sind ein bis zwei Personen untergebracht.
In den Zellen sind ein bis zwei Personen untergebracht.(Bild: Mario Urbantschitsch)
In der Langzeitbesuchszelle steht ein Sofa, eine Küche, Fernseher, Kleinkind-Spielbereich und Dusche sowie WC zur Verfügung.
In der Langzeitbesuchszelle steht ein Sofa, eine Küche, Fernseher, Kleinkind-Spielbereich und Dusche sowie WC zur Verfügung.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Während der Haftstrafe können die Jugendlichen eine Ausbildung, etwa zum Tischler, machen.
Während der Haftstrafe können die Jugendlichen eine Ausbildung, etwa zum Tischler, machen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Zahlreiche Werkstücke zeugen vom Können.
Zahlreiche Werkstücke zeugen vom Können.(Bild: Mario Urbantschitsch)
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Auf dem neuesten Stand
72 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren haben hier insgesamt Platz, jede Woche werden sechs von u.a. dem Gefängnis in der Josefstadt umgesiedelt. Laut Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sind nicht nur die Räumlichkeiten auf dem neuesten Stand, sondern auch das Betreuungskonzept. Beschäftigung, Behandlung, Resozialisierung und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft stünden hier im Vordergrund. Und dafür bietet der Häfen so einiges.

In der Karrierewerkstatt werden Berufe kennengelernt und Fähigkeiten angeeignet.
In der Karrierewerkstatt werden Berufe kennengelernt und Fähigkeiten angeeignet.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Einzelzelle und Langzeitbesuche
Die Mini-Häftlinge sind einzeln oder mit maximal einem zweiten Mitbewohner untergebracht, jeweils mit eigener Dusche pro Zelle. Um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, gibt es Videotelefonie. Mindestens einmal pro Woche für eine Stunde sind Tischbesuche erlaubt, auch Langzeitbesuche (8 Stunden) in einem eigenen Raum mit Küche, Fernseher, Sofa und Dusche sind einmal pro Quartal möglich. Neben dem Sportplatz im Freien sei vor allem der Fitnessraum sehr beliebt, so die neue Anstaltsleiterin Seada Killinger.

Sechs verschiedene Lehrangebote
Um die Jugendlichen auf ein Leben nach dem Gefängnis vorzubereiten, werden sechs verschiedene Lehren angeboten, wie Tischler, Bäcker und Maler.

