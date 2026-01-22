Ein Rotzlöffel und Legenden der Filmgeschichte

Kurz und knackig ist die diesjährige Faschingssaison. Doch deswegen nicht weniger lustig, wie die Spittaler Narren beweisen.
Die Faschingssaison in Spittal an der Drau ist bereits voll im Laufen, die Sitzungen der Faschingsgilde sind ausverkauft. „Viele haben sich bereits frühzeitig Karten gesichert, weil wir aufgrund des doch recht kurzen Faschings zwei Sitzungstermine weniger haben“, berichtet Kanzler Peter Schober.
Den Aufführungen geht, wie bei allen Gilden, eine monatelange Vorbereitungszeit voraus. „Die Garde trainiert schon nach dem Sommer, im Oktober sind wir ebenfalls schon mittendrin in den Proben“, so Schober.
Beim Programm versuche man auf kürzere Nummern zu setzen. „Tobias Vecsei ist nach einer Pause wieder auf die Faschingsbühne zurückgekehrt und wird über die Bundes- und Gemeindepolitik herziehen. Wir wollen aber gut unterhalten und nicht unter die Gürtellinie gehen mit unseren Witzen“, fasst Schober zusammen.
Kinderfasching
Sketche, Mitmachtänze, Sportaktrobatik und mehr wartet auf die kleinen Faschingsnarren bei der Kinderfaschingssitzung. Diese findet am 1. Februar um 14 Uhr im Stadtsaal von Spittal statt.
Ein Highlight des Spittaler Faschings wird auch wieder der Faschingsumzug am 14. Februar (Start: 12.22 Uhr) durch die Spittaler Innenstadt sein. Schober: „Der Umzug ist mit den Jahren gut gewachsen. Mittlerweile haben wir schon zwischen 40 und 50 Anmeldungen.“
Die Band Showdown wird mit einem eigenen Wagen mitfahren und für Live-Musik unterwegs und anschließend bei der Aftershow-Party sorgen werden. Die Zuseher dürfen sich über ein filmreifes Spektakel freuen. Denn unter dem Motto „Highlights der Filmgeschichte“ wird es sicher zahlreiche kreative Ideen zu sehen geben.
