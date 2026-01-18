Bleiburg im närrischen Ausnahmezustand

Seit Jahrzehnten geht es im kleinen Kulturstädtchen Bleiburg während der Faschingszeit drunter und drüber. Das sorgt für Aufmerksamkeit in ganz Österreich, da ja sogar die „Wiener Sängerknaben“, „Politik-Tsunami-Kandidaten“, „Prolo-Raketen“ oder die „Kärntner Komplettkoffer“ auf die Bühne treten. „Teppat sein is unser erstes Gebot“, so Klaus Tschaitschmann, der bei der „Teppinale“ als Biobauer, mit Quetschen und als „Startenor“ zu hören ist.